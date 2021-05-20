وقت التحرك قد حان.. وزير الخارجية الأردني: إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لإحلال السلام

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن فكرة تهميش القضية الفلسطينية مجرد وهم وفكرة غير مرفوضة، مشددا على أن وقت التحرك قد حان الآن.

وأضاف “الصفدي” خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة.



وأوضح أن القدس خط أحمر والمساس بها ومقدساتها لعب بالنيران، وستظل المملكة تبذل كل جهد ممكن من أجل زوال الإحتلال وحصول الشعب على كافة حقوقه.



وأكد ضرورة وقف العدوان وكل الممارسات الإسرائلية، مشددا على الوصول إلى إتفاق لإيقاف إطلاق النيران ووقف العنف الإسرائيلي.



ولفت إلى أن إسرائل تعمل على منع فرص السلام من خلال بنا المستعمرات الصهيونية وهدم المنازل وتهجير السكالن، بالإضافة إلى محاولة تغيير التركيبة الديمغرافية في القدس.



ونوه إلى أن هناك أكثر من 700 ألف مستوطن في القدس والضفة الغربية، مقارنة بالأعوام الماضية.



وشدد على أن بناء المستوطنات غير الشرعية يتم بوتيرة غير مسبوقة، والذي يعيد تقييد ممنهج لحل أزمة الدولتين.