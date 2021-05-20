روجينا تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة روجينا، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ومختلفة تبرز جمالها .

وتألقت بها روجينا، بجاكيت جينز باللون الازرق الفاتح، ومطعم بمجموعة من النقشات والرسومات التي تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأسود المختلف الذي يضيف لمسه جذابة.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة، ورفعت خصلات ناعمة من شعرها لتبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بقرط بسيط لإكمال ظهورها.