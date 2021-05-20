"الشئون الدينية" تنتهي من مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيري بـ"الأوقاف"

انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الخميس من مشروع قانون إنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف ، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفضيلة الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق ، وممثلي وزارات الأوقاف والعدل والمالية والأزهر الشريف ، و أعضاء اللجنة.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر القناة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقع "يوتيوب"، أول فيديو تربوى من إنتاج الوزارة يستهدف الأطفال من عمر 6 سنوات وذلك تحت عنوان ""علم طفلك - الله خالق كل شيء".



وأكدت الوزارة أنها ستتوسع فى الدعوة الالكترونية ونشر فيديوهات التوعية سواء للشباب أو النشء، مؤكدة أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هدف استراتيجي للأوقاف فى المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.