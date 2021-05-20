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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية : الموافقة على تعديل قيود الارتفاع بـ 28 قرية

محافظ الغربية : الموافقة
محافظ الغربية : الموافقة على تعديل قيود الارتفاع بـ 28 قرية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على تعديل قيد الارتفاع لعدد 28 قرية من قرى محافظة الغربية لتصبح 12 متر بدلا قيود الارتفاع السابقة والتي تتراوح ما بين  6 إلى 9 متر، وذلك عقب مخاطبة المحافظة للهيئة لتعديل قيد الارتفاع بعدد 123 قرية .

وجاء هذا القرار عقب استجابة محافظ الغربية لمطالب تلك القرى المتضررة ، وفي إطار حرص المحافظة  على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين في قرى المحافظة، حيث يتيح القرار السماح باستصدار تراخيص بناء تغطي الكثافة السكانية والتوسع الرأسي للمباني طبقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، والذي سيساهم بشكل كبير في انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.

محافظ الغربية يفتتح محطة للصرف الصحي ومدارس بقطور وزفتى وسمنود بتكلفة 48 مليون جنيه

القرى التي شملها القرار : كفر ميت حواي، منية طوخ، كفر حانوت القبلي، السملاوية ، دهتورة، كفر قرطام، كفر أبو داوود، نفيا، مشال، شبراريس، منية البندرة، ميت حواي، كفر شاهين، المنشأة الكبرى ، كفر الشيخ مفتاح، ميت غزال، ميت حبيش القبلية، شفا وقرون، أبو العز ، كفر المنصورة، كفر بلضم، الدلجمون، سندبسط، الأنبوطين، بقلولة ، كفر حانوت،  كفراشبرا قلوج وسبرباي.

قيود الإرتفاع محافظ الغربية قرى مركز زفتى السنطة

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