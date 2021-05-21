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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن قرى الكوم الأحمر وأبو صالح ببني سويف السبت والأحد

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف عن فصل التيار عن قرية الكوم الأحمر مركز بني سويف "من 8 صباحا حتى 1 ظهرا" غدا السبت ، بالإضافة إلى فصل الكهرباء عن قرية أبوصالح مركز ناصر "من 8 صباحا حتى 1 ظهرا" يوم الأحد القادم.


وأوضح القطاع - في بيان صادر اليوم الخميس - أن ذلك يأتى فى إطار إجراء أعمال صيانة دورية بالمغذيات، متقدما بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة .

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وناشد قطاع الكهرباء المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة .

قطاع الكهرباء بني سويف قرية الكوم الأحمر مركز بني سويف قرية أبوصالح مركز ناصر

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