فصل التيار الكهربائي عن قرى الكوم الأحمر وأبو صالح ببني سويف السبت والأحد

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف عن فصل التيار عن قرية الكوم الأحمر مركز بني سويف "من 8 صباحا حتى 1 ظهرا" غدا السبت ، بالإضافة إلى فصل الكهرباء عن قرية أبوصالح مركز ناصر "من 8 صباحا حتى 1 ظهرا" يوم الأحد القادم.



وأوضح القطاع - في بيان صادر اليوم الخميس - أن ذلك يأتى فى إطار إجراء أعمال صيانة دورية بالمغذيات، متقدما بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة .



وناشد قطاع الكهرباء المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة .