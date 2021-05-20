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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة حصول لاعبي الزمالك على مستحقاتهم المتأخرة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع  داخل نادي الزمالك عن حقيقة حصول لاعبي الفريق الأبيض على مستحقاتهم المتأخرة خلال الساعات الماضية.

وأعلن إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة أنه سيتم تسليم لاعبي الفريق الأبيض شيكات بمستحقاتهم المتاخرة.

واكد المصدر أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم، مشيراً إلى أن اللاعبين يحق لهم الحصول على راتب ثلاثة أشهر.

واضاف المصدر أن إدارة النادي الأبيض بالفعل منحت وعداً للاعبين بمنحهم شيكات، ولكنها مؤجلة الصرف، بمعنى شيكات تكون بتواريخ مقبلة يحق صرفها في وقت محدد يتم الاتفاق عليه، نظراً لعدم وجود سيولة مالية لدى النادي الأبيض خلال الوقت الحالي.

ولجأ مسؤولو الزمالك لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، من أجل حل أزمة مستحقات لاعبي كرة القدم، ووعد الأخير بالبحث عن حلول لهذه الأزمة.

واختتم المصدر حديثه انه يحق للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الحصول على راتب شهرين، وحصل على وعد هو الآخر بصرف مستحقاته خلال الأيام القليلة المقبلة.

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