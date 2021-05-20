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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كانت على مشارف كارثة .. إجلاء مواطنين من ناطحة سحاب صينية

صدى البلد

تمكنت قوات الشرطة الصينية من إجلاء مواطنين في ناطحة سحاب في مدينة شنتشن الصينية الواقع بها مركز للتسوق كبير كان يضم عدد كبير من المواطنين تمكنت الشرطة من إخراجهم و لكن بعد ساعة من شعورهم بالإهتزاز.


وفقا لتقارير إعلامية فإن المواطنين الموجودين داخل المبني شعروا بهزة شديدة أثناء وجودهم في الداخل، و  اتصلوا بالشرطة لإنقاذهم و تمكنت الشرطة من إخلاء المكان من الموظفين و المواطنين . 

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أوضحت التقارير  الإعلامية الصينية أن السبب الاساسي لحدوث تلك الهزة العنيفة التي أصابت المواطنين بالذعر مازال مجهولا إلا أن كل الإجابات تدور حول حدوث هزة أرضية عنيفة في المكان بالفعل تسببت في الذعر . 


جدير بالذكر أن خبراء الجيولوجيا أكدوا ان الهزة كانت عنيفة إلى حد ما،  كما أشار عدد من المهندسين أن أساسات المبنى لم تتأثر . 

الشرطة الصينية مواطنين ناطحة سحاب مركز للتسوق هزة شديدة لموظفين

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