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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أطيب قلب.. حمدي الميرغني ينعي الفنان سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

 

 

نعى حمدي الميرغني، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

ونشر الميرغني صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابه علي "انستجرام " وكتب "أنتقل الي رحمة الله أطيب قلب وأنضف أنسان في الدنيا ربنا يرحمك يارب ويسكنك فسيح جناته ياحبيبي ياأبويا التاني هتوحشني وهتوحشنا كلنا ربنا يصبر أسرتك ويصبرنا جميعاً مش لاقي أي كلام اقوله يعبر عن الوجع اللي أنا فيه وداعاً ياسمورة
بالله عليكم أدعوله وأدعوا لأسرته بالصبر والسلوان"


يذكر ان الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.

 

وصرح مصدر طبي لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وقال إن حالته حرجة جدا،ولا يزال يوضع على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة، وطلب من الجميع الدعاء له.

 

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

 
وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

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