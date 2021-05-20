تدريب 20 من أطقم التمريض بـ"فرشوط المركزي" على أسس مكافحة العدوى

نظمت إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة بقنا، بقيادة الدكتورة رانيا الشهير والدكتور مصطفي ربيع، تدريبات مكثفة لـ 20 من أطقم التمريض بمستشفي فرشوط المركزي، علي أسس مكافحة العدوي بأقسام العناية المركزة علي مدار يومين، وذلك استعدادا لتشغيل قسم العناية المركزة بمستشفي فرشوط المركزي.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن التدريب قدم العديد من التوجيهات للتمريض من أهمها، أسس مكافحة العدوي والإجراءات الخاصة بقسم العناية المركزة والحزم الوقائية وترصد العدوي بالقسم، و شرح طرق إنتقال فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأضاف تاوضروس، كما تناول التدريب، تأثير فيروس كورونا علي الرئة" lung injury in covid 19"، و شرح وطرق العلاج بالأكسجين" oxygen therapy".

فيما قالت الدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة مكافحة العدوي، تضمن التدريب عرض فيديوهات توضيحية لطرق مكافحة العدوي بأقسام العناية المركزة و شرح بروتوكول العلاج لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشهير، بأن التدريب يهدف لرفع مستوي الأداء وتحسين الخدمات المقدمة، و يأتى استمرارا لجهود فرق التدريب بإدارة مكافحة العدوي بالمديرية لتدريب الفرق الطبية بمستشفيات الفرز والعزل.

تدريب أطقم التمريض بمستشفى فرشوط المركزى

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