شاهد.. أول محطة وقود غاز طبيعي متنقلة في مصر

حصل صدى البلد على فيديو لأول سيارة تعمل كمحطة وقود غاز طبيعي في شوارع مصر، تقوم بدعم وإمداد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي في الشارع.

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إن فكرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فكرة رائد من مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، لافتًا إلى أن الدولة تهتم بالبيئة بشكل كبير جدًا خاصة بعد تفشى امراض مختلفة، مؤكدًا أن المبارة الرئيسية هدفها التوسع فى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى لأن نسبة الانبعاثات التى تعمل بالقود تكون كبيرة جدًا.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفيةعلى فضائية " اكسترا نيوز"، أن الدولة تهتم بتوفير الطاقة لذلك أطلقت مبادرة احلال السيارات القدمية لأنها تستهلك وقودًا كثيرًا وتخرج عوادم ولها اضرار على البيئة، مشيرًا إلى أن العمل بالطاقة النظيفة الجديدة الغاز الطبيعى وهى أكثر توفيرًا والأكثر استخدامًا، منوهًا بان الدولة هدفها تحويل أكثر من مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

وتابع أن الغاز الطبيعى يعد ثورة قومية ويعد أرخص من سعر البنزين والسولار من ناحية كفاءته وسعره العالمى المتداول، مشيرًا إلى أن مصر لديها فائض من الغاز الطبيعى لو وجه لمشروعات القيمة المضافة سيعمل على زيادة العائد على الدولة والاقتصاد الحر، موضحًا أنه جارى التوسع فى تحويل السيارات والمحاطات التى تعمل بالغاز الطبيعى.