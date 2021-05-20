سمير غانم ينهي رحلة ثلاثي أضواء المسرح

رحل عن عالمنا قبل لحظات الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.

وفاة سمير غانم أنهت رحلة ثلاثي أضواء المسرح الذين أثروا شاشة السينما وخشبة المسرح بالعديد من الأعمال الكوميدية خفيفة الظل التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور حتى اليوم.

توفي سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، بعد حوالي عام من وفاة رفيقه في ثلاثي أضواء المسرح جورج سيدهم الذي رحل في مارس 2020.

لحق سمير غانم وجورج سيدهم بصديقهم الثالث الضيف أحمد، الذي توفي في سن صغير عام 1970، إثر إصابته بالتعب أثناء بروفات مسرحيته الأخيرة، ونقله إلى المستشفى على إثرها.

قدم ثلاثي أضواء المسرح سويا العديد من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم الزواج على الطريقة الحديثة، 30 يوم في السجن، المجانين الثلاثة، شاطيء المرح.

كانت فرقة ثلاثي أضواء المسرح من مشاهير فترة الستينيات، وحتى اليوم، وكان التناغم التمثيلي والحس الكوميدي بينهم تلقائيا ما انعكس على نجاحهم.