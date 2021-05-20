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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأمان الله يا صديقي.. وليد توفيق يوجه رسالة إلى سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

نشر الفنان وليد توفيق تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه الفنان سمير غانم بعد وفاته منذ قليل بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال وليد توفيق : “صديقي ورفيق مشواري وزارع الابتسامة على أفواه الملايين.. النجم الكبير والفنان القدير #سمير_غانم .يحزنني جدا أن أودّعك اليوم. رحمك الله واسكنك فسيح جنانه يا حبيبي. أحر التعازي للغوالي دلال ودنيا وإيمي ولجمهورك العربي الكبير وللحبيبة #مصر وللفن.. بأمان الله يا صديقي”. 

رحيل الفنان سمير غانم 

رحل عن عالمنا قبل لحظات الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.

يذكر ان سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة ، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .

مسيرة الفنان سمير غانم 

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

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وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

تشييع جثمان سمير غانم 

يشيع جثمان الفنان الراحل سمير غانم غدا من مسجد المشير بعد صلاة الجمعة، حسبما أكد الفنان هشام جمال وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.  

 

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