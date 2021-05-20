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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حمله فورا.. خطوات تثبيت إصدار أندرويد 12 التجريبي على هاتفك

Android 12
Android 12

كشفت شركة جوجل Google، عن الإصدار التجريبي الأول من نظام تشغيلها القادم أندرويد 12، بافتتاحية مؤتمرها السنوي للمطورين I / O لعام 2021، وبعد هذا الإعلان الذي عرضت من خلاله الشركة الأمريكية، المزايا الرئيسية والترقيات التي ستصل لواجهة نظام التشغيل الشهيرة خلال هذا العام، أصبح بإمكان عشاق أندرويد تجربة Android 12.

 

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، فإن نظام التشغيل أندرويد 12 متاح في الوقت الحالي رسميا، لمجموعة من هواتف أندرويد كجزء من أول إصدار تجريبي عام لجميع المستخدمين حول العالم.

 

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ووفقا للموقع التقني، يجلب نظام التشغيل أندرويد 12 العديد من الميزات الجديدة، مع إعادة تصميم لواجهة النظام، وهو يعد أكبر تغيير في شكل تصميم أندرويد عبر تاريخه، ولكن الأكثر إثارة هي ميزات المرئيات الجديدة، إلى جانب الرسوم المتحركة والأدوات الجديدة وشاشة القفل المعدلة.

 

وكما يوفر نظام تشغيل جوجل الأحدث، إمكانية تغيير الألوان المستخدمة للسمات الأساسية لجميع عناصر واجهة المستخدم عند تغيير الخلفية، لن تكون جميع التغييرات المرئية الدراماتيكية متاحة في هذا الإصدار التجريبي الأول، ولكن سيتم طرحها بمرور الوقت مع اقتراب إطلاق الإصدار المستقر بشكل عام.

 

ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الحديثة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تجرب الإصدار التجريبي الأول Android 12، حيث سيصل التحديث لهواتف بيكسل من جوجل، وسيصل دعم الإصدار التجريبي لأجهزة وان بلس ولينوفو وأسوس وأوبو وشارب وتكنو وفيفو وريلمي وشاومي وTCL , وZTE.

الهواتف التي ستحصل حاليًا على دعم النسخة التجريبية من أندرويد 12

Pixel 3 و 3 XL
Pixel 3A و 3A XL
Pixel 4 و 4 XL
Pixel 4A و 4A 5G
Pixel 5
Asus Zenfone 8

OnePlus 9  و 9 Pro
أوبو Find X3 Pro

TCL 20 Pro 5G
فيفو iQOO 7
شاومي Mi 11 و Mi 11 Ultra و Mi 11I و Mi 11X Pro
ZTE Axon 30 Ultra 5G
بالإضافة إلى طرازات أخرى من Sharp و Tecno و Realme

 

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 12

بالنسبة للهواتف المدعومة من شركات صينية مثل OnePlus و Realme و Sharp، يمكن لمستخدميها اتبع الإرشادات الموجودة في كل صفحة من قائمة جوجل للهواتف المؤهلة، حيث تختلف عملية التثبيت باختلاف الشركة المصنعة.

ولكن بالنسبة إلى طرازات هواتف Pixel، يمكن لمستخدميها اتبع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع Android 12 beta لتسجيل هاتفك في الإصدار التجريبي.

2. إذا كان هاتفك أحد الإصدارات المؤهلة للحصول على أندرويد 12، سوف تري هاتفك مدرجًا عند النقر فوق خبار "عرض الأجهزة المؤهلة".

3. بعد التأكد من أن جهازك سيحصل على الدعم للنظام الجديد، سيظهر إليك إشعارا على الهاتف يعلمك بأن البرنامج جاهز للتثبيت.

4. أما إذا كنت تريد التحقق يدويًا من توفر تحديث النظام لجهازك، افتح قائمة الإعدادات settings على هاتفك، ثم مرر لأسفل وانقر على خيار النظام System، ومن قسم تحديث النظام System Update.

5. انقر على "التحقق من وجود تحديث Check for update" لمعرفة ما إذا كان يمكنك تثبيت أندرويد 12 الجديد على جهازك.

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