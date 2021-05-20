ادعولها| عمرو وهبة ينشر صورة لـ دلال عبد العزيز برسالة مؤثرة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة للفنانة دلال عبد العزيز على حسابه بموقع فيسبوك، يطلب فيه الدعاء لها بعد إيجابية مسحتها إثر إصابتها بفيروس كورونا صباح اليوم.

وعلق عمرو وهبة على الصورة قائلا:" يارب يارب يارب تعدي منها وتقوم لبناتها وأهلها وحبايبها بالسلامة يارب".

جاء ذلك عقب الإعلان عن وفاة زوجها الفنان سمير غانم، منذ دقائق متأثرا بإصابته بأعراض فيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية على مدار الأيام الماضية.

وفاة سمير غانم أنهت رحلة ثلاثي أضواء المسرح الذين أثروا شاشة السينما وخشبة المسرح بالعديد من الأعمال الكوميدية خفيفة الظل التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور حتى اليوم.

توفي سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، بعد حوالي عام من وفاة رفيقه في ثلاثي أضواء المسرح جورج سيدهم الذي رحل في مارس 2020.

لحق سمير غانم وجورج سيدهم بصديقهم الثالث الضيف أحمد، الذي توفي في سن صغير عام 1970، إثر إصابته بالتعب أثناء بروفات مسرحيته الأخيرة، ونقله إلى المستشفى على إثرها.

قدم ثلاثي أضواء المسرح سويا العديد من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم الزواج على الطريقة الحديثة، 30 يوم في السجن، المجانين الثلاثة، شاطيء المرح.

كانت فرقة ثلاثي أضواء المسرح من مشاهير فترة الستينيات، وحتى اليوم، وكان التناغم التمثيلي والحس الكوميدي بينهم تلقائيا ما انعكس على نجاحهم.