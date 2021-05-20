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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في اليوم العالمي للنحل.. تعرف على أهم فوائد العسل

فوائد العسل
فوائد العسل

يحتفي العالم اليوم في ال ٢٠ من مايو، باليوم العالمي للنحل، الذي ينتج عنه أجود أنواع العسل، واستخدم العسل الخام كعلاج شعبي عبر التاريخ وله مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية، حتى أنه يستخدم في بعض المستشفيات كعلاج للجروح. 

 

وكشفا لما قدمه موقع healthline إليكم أبرز وأهم فوائد العسل على الصحة..

 

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مصدر جيد لمضادات الأكسدة

يحتوي العسل الخام على مجموعة من المواد الكيميائية النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة ، وتحتوي بعض أنواع العسل على العديد من مضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات، كما تساعد مضادات الأكسدة على حماية جسمك من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة.

تساهم الجذور الحرة في عملية الشيخوخة وقد تساهم أيضًا في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، تشير الأبحاث إلى أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في العسل والتي تسمى بوليفينول قد تلعب دورًا في الوقاية من أمراض القلب.
 

خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للفطريات

أظهرت الأبحاث أن العسل الخام يمكن أن يقتل البكتيريا والفطريات غير المرغوب فيها، يحتوي بشكل طبيعي على بيروكسيد الهيدروجين ، وهو مطهر، كما تختلف فعاليته كمضاد للبكتيريا أو الفطريات اعتمادًا على العسل ، لكن من الواضح أنه أكثر من مجرد علاج شعبي لهذه الأنواع من الالتهابات.

 

شفاء الجروح

يستخدم عسل مانوكا في الأوساط الطبية لعلاج الجروح لأنه وجد أنه قاتل فعال للجراثيم ويساعد أيضًا في تجديد الأنسجة.

تشير الدراسات إلى أن عسل مانوكا يمكن أن يعزز وقت الشفاء ويقلل من العدوى. 

العسل فوائد العسل اضرار العسل اليوم العالمي للنحل اخبار الصحة

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