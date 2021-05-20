الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة .. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث أكدت الخارجية المصرية على رفض مصر لأي إجراءات أحادية إثيوبية بشأن سد النهضة والدولة ملتزمة بتأمين مصالح وحقوق الشعب المصري.



كما رفضت مصر إي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بسد النهضة وبما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل.

وأوضحت الخارجية أن تصريحات متحدث خارجية إثيوبيا تكشف عن سوء النية وسعي إثيوبيا لإجهاض جهود الوسطاء الدوليين والأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة.



وشددت الخارجية على أن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بالحكمة ومسؤولية وتفاوضات على مدار عقد كامل بحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونيا حول أزمة سد النهضة.



وسنوافيكم بالتفاصيل.