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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأستاذ مزيكا.. أشهر افيهات الراحل سمير غانم على المسرح

سمير غانم
سمير غانم

رحل الفنان سمير غانم، عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، ومتأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وخلال مسيرة الفنان الراحل الكوميدية قدم العديد من الأعمال المسرحية التى تظل علامة فى تاريخ المسرح. 

وامتدت رحلة سمير غانم إلى أكثر من 55 عاما، قدم خلالها الفنان الكوميدي المتميز ما يقرب من 25 مسرحية، كان للفنان الراحل العديد من الـ "إفيهات" والتي استطاع من خلالها أن يجمع بين خفة الظل والدراما فى نفس الدور.

نرصد أبرز الافيهات الخاصة بالفنان سمير غانم في المسرح. 

"امسحي دموعك يا آمال"

من أشهر إفيهات سمير غانم في مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص"، التي قال خلالها حديثه مع أحد الضباط: "طول النهار يقولى امسحي دموعك يا آمال.. آمال مش عارفة تمسح ولا تعيط".

والمسرحية بطولة رشوان توفيق، ودلال عبد العزيز، ومجدى فكرى، ومحمد التاجى، وإيفا، ومن تأليف عبد الرحمن شوقى، وإخراج حسن عبد السلام.

"فشر يا روحي إحنا غلابة"

من أشهر إفيهات سمير غانم في مسرحية "المتزوجون"، الغنية بالعديد من الإفيهات، منها: "عشان دماغي متضربش" وهو مشهد قام خلاله الفنان بربط رأسه بفوطة، تعليقًا على قيام زوجته بطهي دجاجة بالأسمنت.

"العريس متين والعروسة متينة"، وهي الأغنية التى غناها خلال مسرحية المتزوجون، ويُقال إن غانم فاجئ المخرج بهذه الأغنية خلال العرض الأول للمسرحية، حيث استعان بفرقة موسيقية على نفقته الشخصية.

"حنفي عالم ذرات" أيضا من مسرحية المتزوجين، وهو المشهد الذي جمعه بشريكه وصديقه جورج سيدهم، الذي كان يقوم بدور حنفي.

"فشر يا روحي إحنا غلابة"، وكان هذا الإفيه ردا على سؤال لينا "شيرين" لمسعود في المسرحية "إحنا فقراء يا مسعود".

مسرحية "الأستاذ مزيكا"

"عبد السميع اللميع" قالها خلال مسرحية الأستاذ مزيكا، وقد انتشر الإفية لدرجة أن الكثيرين أطلقوا عليها مسرحية "عبد السميع اللميع".

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رحلة سمير غانم

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات.

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

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