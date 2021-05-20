فراقك كسر قلوبنا .. رانيا المشاط تنعى الفنان سمير غانم

نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدة أن وفاته أدمت قلوب محبيه، ولكنه سيظل حيا فى قلوب الناس جميعاً.

وكتبت الدكتورة رانيا المشاط على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " ستظل بالنسبة لنا أسطورة حية، ولن ننسى روحك الفكاهية وخفة ظلك، وفراقك كسر قلوبنا جميعاً".

وتوفى، منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.