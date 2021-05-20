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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 27 ألف راكب اليوم على 259 رحلة جوية

مطار القاهرة
مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الخميس، 259 رحلة جوية إلى عدة وجهات، نقل على متنها نحو أكثر من 27 ألف راكب ما بين سفر ووصول ، حيث استقبل المطار 126 رحلة جوية على متنها 14 ألف راكب، فيما ودع مطار القاهرة 133 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 13 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

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وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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