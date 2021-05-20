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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

واثقون بالفوز|مدرب صن داونز يكشف موقف زواني من موقعة الأهلي

صدى البلد

أكد مانكوبا مانجيثي المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، ثقته الكبيرة فى قدرة فريقه على تحقيق الفوز على حساب الأهلى فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد السبت فى إطار لقاءات إياب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مدرب صن داونز في تصريحات للموقع الرسمي لنادي صن داونزعن جاهزية لاعبه ثيمبا زواني الذي غيبته الإصابة عن المباراة الأولى في الذهاب قائلاً: "بناءً على التقرير الذي حصلنا عليه من الأطباء والتدريب يبدو اللاعب إيجابيا للغاية، وأنه لم يشعر بأي آلام".

كما أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة مطولة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق الجماعي اليوم الخميس بجنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

وحرص موسيماني على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة صن داونز في مران الأهلي اليوم، وتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء وتنفيذ التعليمات الفنية.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل للوصول للمربع الذهبي، أو الخسارة بفارق هدف وحيد للقاء الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

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