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رئيس التحرير
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تحليل أداء البورصة المصرية اليوم.. مبيعات المستثمرين الأجانب تهبط بالمؤشرات.. ولجنة القيد تفرض التزاما ماليا على عدد من الشركات

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أبرز تحليل لأداء البورصة المصرية اليوم الخميس 20 مايو 2021، حيث تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداولات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.

 

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10795 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13318 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4188 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2233 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3191 نقطة.

 

مبيعات الأجانب تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

دفعت مبيعات المستثمرين الأجانب مؤشرات البورصة المصرية نحو الهبوط تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب مقابل مشتريات المستثمرين المحليين والعرب.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس ٣٠ المحدد النسبي لأكبر ٣٠ سهما مقيدة بالبورصة بنسبة ٠.٦٨% ليصل إلى مستوى ١٠٧٣٣ نقطة كما تراجع مؤشر ايجي اكس ٧٠ للأسهم المتوسطة بنسبة ٠.٥% ليصل إلى مستوى ٢٢٣٠ نقطة.

انخفض مؤشر ايجي اكس ١٠٠ الأوسع انتشارا والذي يضم أسهم مؤشر ايجي اكس ٣٠ للأسهم القيادية وأسهم مؤشر ايجي اكس ٧٠ للأسهم المتوسطة بنسبة ٠.٥٧% ليصل إلى مستوى ٣١٨٢ نقطة.

 

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات

أنهت البورصة المصرية  تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لمؤشراتها.

وأغلق رأس المال السوقي عند 671.8، مقابل مستوى 665.8 مليار جنيه أمس.

انخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68 %، ليغلق عند مستوى 10732.91 نقطة.

انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48 %، عند 2230.53 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57 % ليغلق عند مستوى 3182.57 نقطة.

 

تغريم 5 شركات 70 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد بالبورصة

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فرض التزام مالي 70 ألف جنيه على 5 شركات لمخالفتها قواعد القيد، موزعة بين 5 آلاف جنيه على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدم التزام الشركة بتقديم تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة طبقا لأحكام المادة 40 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، و25 ألف جنيه على شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 27 والمادة 40 والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ونفس المبلغ على شركة الاستثمار العقاري العربي لعدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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