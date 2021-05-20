جامعة حلوان: إقامة جميع الأنشطة الطلابية دون إلغاء.. ومهرجان مسرح المنوعات لأول مرة على مسرح مجمع الفنون عقب امتحانات نهاية العام

مهرجان مسرح المنوعات سوف يقام عقب الامتحانات

إقامة المهرجان لأول مرة داخل جامعة حلوان فى مجمع الفنون

نائب رئيس جامعة حلوان يؤكد إقامة جميع الفعاليات والأنشطة الطلابية

كشف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، عن مصير مهرجان مسرح المنوعات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، حيث كان من المفترض إقامة المهرجان لطلاب الجامعة المشاركين فى الأنشطة الطلابية الفنية بالجامعة (الفرق المسرحية - الكورال) فى الفترة الحالية.

وصرح الأستاذ راشد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن مهرجان مسرح المنوعات لم يلغ كما يروج بعض الطلاب ولكنه سوف يتم تأجيله ليقام عقب امتحانات نهاية العام الدارسي الثاني.



وأشار الأستاذ راشد إلى أن قرار التأجيل جاء بعد أن اتفق معظم طلاب النشاط الفني ( الفرق المسرحية الجامعية - الكورال الغنائى) على أن يكون مواعيد إقامة مهرجان مسرح المنوعات بعد الامتحانات حتى يكون لديهم الوقت الكافي المذاكرة والاستعداد المذاكرة الجيدة ليكونوا مستعدين لدخول الامتحانات.



وكان قد ساد القلق عددا كبيرا من طلاب الجامعة الذين يحرصون على ممارسة الأنشطة الطلابية وينتظرون إقامة المهرجان فى نهاية كل فصل دراسي من تعليق الأنشطة الطلابية أو إلغاء المهرجان.



واستطرد الأستاذ راشد عصام قائلآ أن جامعة حلوان تقيم مهرجان مسرح المنوعات المنوعات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 لأول مرة فى مجمع الفنون والثقافة داخل جامعة حلوان .



وأوضح عصام أنه قد تم الموافقة على إقامة مهرجان مسرحيات المنوعات على مسرح مجمع الفنون و الثقافة داخل جامعة حلوان وأن هذا خطوة كبيرة حيث كانت الجامعة تقوم باستئجار مسرح حتى يتسنى لطلاب النشاط الفني عرض عروضهم الفنية عليه.

ويضم مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بـ 1404 مقاعد (980 مقعدا بالصالة الرئيسية، و424 مقعدا بالبلكون)، كما يوجد به خشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع، و21 ستارة عرض خلفية تعمل إلكترونيًا بنظام رقمى لتغيير الخلفيات.



كما يحوي المجمع على غرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكى بمساحة 40 مترا مربعا، كما تشمل القاعة 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة، مما يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.



ويمثل مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان طفرة فنية وهندسية نظرا لمحاكاته دور الأوبرا العالمية في تصميمه، كما أنه متحف توثيقي ستعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.

وكان صرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأن جامعة حلوان مستمرة فى ممارسة الأنشطة الطلابية وأن جميع الفعاليات والأنشطة تعود بعد إجازة عيد الفطر المبارك وتستمر حتى شهر نهاية شهر مايو .



ولفت الدكتور حسام رفاعي، إلى أن جميع الأنشطة الجامعية تتم وفق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم التأكد من ارتداء الماسكات والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، مضيفاً أن جامعة حلوان غنية بالمواهب الشابة المتميزة رياضيًا وفنيًا وثقافيًا وأكاديميًا، خاصةً في ظل احتوائها على تخصصات نادرة.



يأتى هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.



وأعلنت جامعة حلوان، عن تنظيمها العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية والترفيهية للطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة الأنشطة الطلابية.