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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر ومحمد هنيدي.. الفنانون يصلون إلى مستشفى الصفا عقب وفاة سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

وصل قبل لحظات عدد من نجوم الفن إلى مستشفى الصفا حيث غيب الموت الفنان الكبير سمير غانم بعد رحلة مع المرض.

 

وحرص عدد من عائلة الفقيد على مشاركة بناته هذه اللحظات الحرجة، فيما كانت الفنانة وفاء عامر والفنان محمد هنيدي أول الحضور.

 

 

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي بخالص الحزن والأسى الفنان الكبير سمير غانم والذي قدم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.

 

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير علي خريطة الحياة مسلسلات (دراما) لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الفنان سمير غانم علي مدار اليوم تخليدا لأعماله الرائعة.

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يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

 

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