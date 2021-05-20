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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزير السياحة والآثار يلتقي بمجموعة من الزائرين بقلعة صلاح الدين

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

خلال جولته اليوم لتفقد مستجدات أعمال الترميم بمسجد محمد علي وبرج الساعة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمجموعة من الزائرين من الأسر المصرية وطلاب الجامعات الذين حرصوا على التحدث معه عن السياحة والآثار المصرية، معربين عن سعادتهم بترميم برج الساعة.

كما هنئوه على ما تقوم به الوزارة من جهد في مجال تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع الوعي السياحي والأثري والمعرفي لدى فئات الشعب المصري بصفة وعامة والطلاب بمراحلهم العمرية المختلفة بصفة خاص. كما حرص الطلاب والأطفال على التقاط الصور التذكارية معه.

جدير بالذكر أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على إعداد وتنظيم برامج لرفع الوعي السياحي والأثري لجموع الشعب المصري والفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

قلعة صلاح الدين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار خالد العنانى

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