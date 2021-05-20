حضور الفنانين الثلاثة معًا|ماذا يحدث بـ مستشفى الصفا بعد رحيل سمير غانم

وصل قبل لحظات عدد من نجوم الفن إلى مستشفى الصفا حيث غيب الموت الفنان الكبير سمير غانم بعد رحلة مع المرض، وكانت الفنانة وفاء عامر والفنان محمد هنيدي أول الحضور.



كما حرص على الحضور لمواساة أسرة الراحل كل من الفنان هشام ماجد، الفنان هشام جمال، والفنانة شيماء سيف.



سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة.



وقدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.