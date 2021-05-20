منع إذاعة مباريات نادي أسوان.. قرارات حاسمة من المحافظ في أزمات الفريق

إجتمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى

برئاسة أحمد سليمان لبحث الأزمات التى تعترض مسيرة نادى أسوان بالدورى الممتاز.

وأسفر الاجتماع عن القرارات الآتية:

- الموافقة على تقديم دعم مالى عاجل من محافظة أسوان للنادي

- عدم بث وإذاعة مباريات نادى أسوان القادمة بداية من مباراة أسوان وغزل المحلة الثلاثاء 25/5 لحين سداد الشركة الراعية لمستحقات نادى أسوان والتى تصل إلى 4.5 مليون جنيه

- مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة للموافقة على الإعفاء من تحمل نادى أسوان تكاليف إيجار ستاد أسوان لأداء التدريبات والمباريات لدى الشركة الوطنية إستادات



- التواصل مع المستشفى الجامعى بأسوان والفنادق السياحية للمساهمة فى مساندة مسيرة النادى من خلال جدولة مديونياتها لدى نادى أسوان لتخفيف الأعباء المالية



- إتخاذ الخطوات الإجرائية للإسراع فى تنفيذ المشروع الإستثمارى لإستغلال المساحات المطروحة للإستثمار بعد قرار مجلس الوزراء بتخصيص أرض النادى من أجل توفير الموارد المالية الثابتة لتحقيق الإستقرار المطلوب لمسيرة ودور نادى أسوان رياضيا وإجتماعيا و تنمويا



- ضرورة الإلتفاف حول الفريق ورفع معدلات التركيز والعمل الجاد من الجهاز الفنى واللاعبين وتحمل المسئولية خلال المرحلة القادمة لتحقيق نتائج إيجابية تدعم موقف الفريق بما يتناسب مع تطلعات جماهير أسوان ببقاء ناديها بالدورى الممتاز

وجه أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لـ أشرف عطية محافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الأستمرار في مسيرة دورى الأضواء بالشكل الذى يتناسب مع أشهر الإندية الجماهيرية بالصعيد ، مؤكداً على أن مجلس الإدارة سيعمل بكل إخلاص وتفاني هو والجهاز الفنى الجديد ولاعبى الفريق خلال المباريات القادمة لتحقيق طموحات جماهير زهرة الجنوب .



جاء ذلك عقب الإجتماع الطارئ الذى عقده محافظ أسوان عصر اليوم الخميس مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لبحث سبل دعم فريق الكرة خلال مسيرته بالدورى الممتاز