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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال ينعى سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، الفنان الكبير والكوميديان الشهير " سمير غانم " الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز ٨٤ عاما، بعد عطاء ظل مستمرا حتى آخر أيام حياته.

وقال جلال إن الساحة الفنية المصرية والعربية فقدت واحدا من فرسان الكوميديا الذين أسعدوا الجماهير، استطاع فى كل أدواره بسهولة وتميز أن يدخل البهجة والسعادة فى النفوس ويرسم البسمة على وجوه الصغار والكبار، وأن يحفر اسمه فى تاريخ الفن كأحد نجوم المسرح، رحم الله الفنان سمير غانم، وألهم أسرته ومحبينه الصبر والسلوان .

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ولد الفنان سمير يوسف غانم فى ١٥ يناير ١٩٣٧، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية والتقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "أهلا يا دكتور"، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة وفطوطة" .

المخرج خالد جلال سمير غانم كلية الزراعة روميو وجوليت طبيخ الملايكة جورج سيدهم

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