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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القضية الفلسطينية

الجامعة العربية: آن الأوان لتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية جرائمه

صدى البلد

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية، إنه آن الأوان أن يعلو صوت الضمير العالمي، وأن يكون هناك رفض من العميات التى تقوم بها إسرائيل فى القدس.

وأضاف خلال كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه آن الأوان أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية عن جرائمه. 

وفى وقت سابق، حملت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الحرب العدوانية والمُمارسات الإجرامية وهذا التصعيد الخطير الذي تشهده جميع الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مطالبة المُجتمع الدولي وأعضاء الرباعية الدولية والمُنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن بتحمّل مسئولياته والتدخل الفوري والحاسم لإنهاء هذه المأساة التي بدأت عام 1948 ووقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي عنه بوقف نزيف الدم الفلسطيني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

واستنكرت الجامعة بشدة، في بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لمناسبة ذكرى النكبة، جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والقصف الهمجي لقطاع غرة وجميع الإجراءات ومُخططات التطهير العرقي التي تُمارسها سلطات الاحتلال، خاصةً في القدس وأحيائها.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها وتقديم جميع المسئولين الإسرائيليين عن هذه المجازر والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى المُحاكمة وإنفاذ القانون الدولي وتحقيق العدالة الغائبة منذ عقود لردع سلطات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تُشجّع الاحتلال على الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

حسام زكي جامعة الدول العربية الاحتلال الاسرائيلي

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