بكري يكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جوبايدن، مؤكدا أن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى لوقف العنف والتصعيد الذي يتم في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار: وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الاجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.