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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبلبة تنهار من البكاء على الهواء بعد رحيل سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

نعت الفنانة القديرة لبلبة، ببالغ الحزن والآسي وفاة النجم الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.


قالت خلال مداخلة ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان عندي أمل أنه يتجاوز محنة إصابته بفيروس كورونا لكن شاءت حكمة الله، معربة عن خالص عزائها لأسرته وللوسط الفني وملايين الجماهير الذي متعهم بابتسامته ومشواره الفني الكبير.


وتابعت لبلبة، الفنان الكبير سمير غانم قدم الكثير للفن ورسم البهجة على قلوب المشاهدين وقدم العديد من الأدوار المتنوعة وشاركته في 7 أفلام جميعهم حققوا نجاحا كبيرا، ولن ننساه فدائما ما كان يسعدنا ويمتعنا بخفة ظله، متمنية الشفاء العاجل للفنانة  الكبيرة دلال عبدالعزيز التي لا تزال تعاني من فيروس كورونا.  


 

لبلبة كورونا سمير غانم

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