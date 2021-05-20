عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لاستعراض سبل التعاون الصحفي|رئيس مجلس إدارة "دار المعارف" يستقبل السفير البلجيكي

سعيد عبده مصطفى رئيس
سعيد عبده مصطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف

استقبل سعيد عبده مصطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع ورئيس اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الموزعين العرب، السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس سفير دولة بلجيكا بالقاهرة.

 

استعرض الاثنان كل سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات (النشر المشترك، الطباعة، التوزيع، الإعلان، والتدريب) التي يمكن التعاون والتكامل فيها لما تملكه مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع من إمكانات وسابق خبرات كبيرة قادرة على تحقيق هذا التعاون بما يعود بالفائدة المشتركة على كافة الأطراف، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود مثل هذا التعاون لتحقيق التكامل والتقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين المصري والبلجيكي.


حضر الجلسة التي عقدت بمقر الشركة القومية للتوزيع العديد من القيادات العاملة بالمؤسسة والشركة، حيث رحب الأستاذ سعيد عبده مصطفى بالسفير وطرح عليه كافة الإمكانيات التي يمكن توفيرها لتكليل النجاح لهذا التعاون.


وأعرب السفير البلجيكي عن شكره وتقديره لهذا الاستقبال، وأكد على أهمية ومكانة مؤسسة دار المعارف كمنارة للمعرفة، مشيرًا إلى أمله لتنفيذ مشروع ثقافي معرفي كبير بين الجهتين، وأنه سيواصل العمل على تحديد الخطوات التي يمكن البدء بها بعد التشاور مع الحكومة البلجيكية، معربًا عن أفكاره الخاصة مثل: إقامة معرض للرسوم التي تروج لبلجيكا، عقد دورات أو ورش عمل (أون لاين) لمتخصصين بلجيكيين في مجال كتابة ورسوم الكوميكس مع مجموعات من الطلبة أو المتدربين أو الموهبين المصريين، عمل مسابقة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالسفارة عن الرسوم والكتابة البلجيكية.


ورحب سعيد عبده مصطفى بذلك وأضاف عليها، أهمية قيام السفارة البلجيكية بدعم عملية النشر المتبادل ما بين الناشرين المصريين والبلجيكيين، من خلال تقديم منح ترجمة بالإضافة إلى عقد جلسات أو توفير وسائل اتصال مشتركة ما بين الناشرين من البلدين، ووعد السفير بأن تكون تلك الاقتراحات محلا للدراسة والعرض على وزارتي الخارجية والثقافة البلجيكية لتقديم الميزانية التي تساعده على تنفيذ ذلك.

سعيد عبده مصطفى دار المعارف والشركة القومية للتوزيع رئيس اتحاد الناشرين المصريين لسفير فرانسوا كورنيه

ترشيحاتنا

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

جامعة الدول العربية تعلق على الـ500 مليون دولار لإعمار غزة

من البيت الأبيض.. ماذا دار في الاتصال الأول بين السيسي وبايدن؟

قبل رحيله.. سمير غانم: الموت أكتر حاجة بخاف منها و"مش بحبه".. فيديو

اضطهاد وتطرف بحق الشعب الفلسطيني.. أول رد من سلطنة عمان بشأن الاحتلال الصهيوني

في اليوم العالمي للنحل.. تعرف على أهم فوائد العسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد

الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع السيسي : نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع مصر لمجابهة التحديات في المنطقة

تعرف على وصية سمير غانم بعد وفاته بكورونا

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ