"فكرة خارج الصندوق" .. صوب جذوع النخيل رخيصة الثمن عالية الإنتاج بالوادي الجديد

فكرة خارج الصندوق.. ابتكرها احد الشباب و انتشرت فى محافظة الوادى الجديد كبديل بيئى للصوب الزراعية التقليدية وهى مصنوعة من مخلفات النخيل وتعتمد فى المقام الأول فى دعائمها على جذوع النخيل الجاف بارتفاعات متفاوته حسب ما سيتم زراعته فيها من محاصيل وأشجار لتكون مشروع نموذجى يدعم التخلص الآمن من مخلفات النخيل فهى صوب صديقة البيئة تكلفتها منخفضة بالنسبه للصوب التقليديه وتحقق انتاجا مضاعفا.

واقترح احد الشباب فكرة استغلال جذوع النخيل فى صناعة صوب صديقة البيئة بديلا عن الصوب التقليدية من أجل الاستفادة من مخلفات النخيل والحد من انتشار الحرائق بسبب تلك المخلفات وبالفعل جرى تطبيق الفكرة فى عدة قرى وتوابع بمراكز المحافظة ومنها قريتي المعصرة أسمنت التابعة لمركز الداخلة من خلال تنفيذ صوب زراعية على مساحة 1200 متر مربع وهى تعادل 5 أضعاف الصوب التقليدية.

اقرا ايضا:

واكد المهندس سيد ابو سميه والمشرف علي الصوب صديقة البيئة، أن فكرة صوب صديقة البيئة تعتمد على إنشاء قوائم من جذوع النخيل بارتفاعات متساوية وهى لا تتكلف فى تأسيسها حوالى 900 جنيه كما يستخدم فيها مخلفات إطارات السيارات، وذلك لوضعها فوق رؤوس جذوع النخيل لتفادى تمزيق الأغطية البلاستيكية التى يتم وضعها فوق الصوبة وتتميز تلك الصوب أنها مسطحة وتسمح بزراعة أنواع أكثر من الزراعات فيها بجانب سهولة التحرك فيها وممارسة الأعمال الزراعية دون عوائق.

وأوضح ابو سميه أنه بعد نجاح التجربة وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم بضرورة بتعميم و تدريب الوحدات المحلية علي تنفيذ تجربة إنشاء صوب زراعية من الخامات البيئية من مخلفات النخيل لكونها تساهم في التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإعادة إستخدامها وتجنب مخاطر الحرائق الناتجة عنها كما أنها مثالية للشباب الراغب في إقامة مشروعات زراعية نظرا لإنخفاض تكلفتها مقارنة بالصوب الزراعية التقليدية بنسبة تقترب من 70 %.

ووجه محافظ الاقليم بتقديم كافة التسهيلات لشباب الخريجيين والجمعيات التنموية الراغبة فى التوسع فى فكرة الصوب صديقة البيئة لتنفيذ مشروعات الانتاج الزراعى المتكامل وكذلك فتح منافذ بيع لتلك المشروعات ليتسنى لأصحاب تلك المشروعات أن يسوقوا منتجاتهم بسهولة وخاصة أن تلك المنتجات لها قدرة كبيرة على المنافسة لجودتها وانخفاض سعرها مقارنة بأسعار مثيلاتها فى الأسواق من الخضروات والفاكهة .

من جانبه اكد المهندس صبري مبارز رئيس احدي الجمعيات الاهلية المنفذه لمشروع الصوب صديقة البيئة ، أن نجاح تجربة الصوب صديقة البيئة ساهم في بناء مشروع متكامل للأسر الفقيرة وشباب الخارجيين بالقرية وذلك من خلال تنفيذ أول مرحلة بالمشروع وهى عبارة عن 16 صوبة زراعية منتجة حققت عوائد مادية مجزية للشباب المنتفعين بالمشروع .

وأضاف إن فكرة الصوب صديقة البيئة تختلف كثيرا عن الصوب الزراعية التقليدية حيث أن تلك الصوب مرتفعة نسبيا عن الصوب ولها قدرة على التحمل ومواجهة الظروف المناخية وسرعة الرياح لكونها مصنوعة من جذوع النخيل ويمكنها تحمل الظروف القاسية وتقلبات الطقس بجانب اتساع مساحتها وانخفاض تكلفتها وهو ما شجع الجمعية على تنفيذ الفكرة وانتهاء المرحلة الأولى والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لتوفير عدد أكبر من فرص العمل لشباب القرية .

واوضح صبري أن الصوب صديقة البيئة ساهمت في التخلص الآمن من مخلفات النخيل ، فضلا عن القضاء على ظاهرة تكرار الحرائق في مزارع النخيل لافتا الي ان الفكرة انتشرت على مستوى قرى ومراكز المحافظه كونها تحقق دخلا مجزيا .

1

2

3