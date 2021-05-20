مصطفى بكري: أين حسن نصرالله من العدوان على فلسطين.. فيديو

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بسبب عدم الإعلان عن موقفه من العدوان الإسرائيلي على فلسطين، متسائلا لماذا لم يخرج ويدين العدوان الإسرائيلي؟ ولماذا لم نسمع أي أصوات منهم؟.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الدفاع الحقيقي عن فلسطين هي مصر وأجهزتها وكل الشرفاء في العالم العربي.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن القضية الفلسطينية قضية كل عربي ويجب ألا ننجر نحو مشاكل فردية، وفلسطين هي العنوان الذي يجب أن نتوجه إليه.

وأشار بكري إلى أنه بحق كل الشهداء الذين سقطوا وحق كل الأطفال الذين صرخوا من الصواريخ وبحق مواطن قعيد ضرب بصاروخ هو وأسرته، أن نبقى جميعا حول فلسطين لأن عدونا واحد وقضيتنا واحدة وعلم العروبة يجب أن يبقى خفاقا.