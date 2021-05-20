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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد موسى: مبادرة السيسي لإعمار غزة رسالة قوية للعالم

محمد موسي
محمد موسي

أشاد الإعلامي محمد موسى، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: “أعلن تضامني مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لقصف وحشي غير آدامي من جيش الكيان الإسرائيلي الذي خلف الدمار في شبكات الصرف المياه الكهرباء والبينية والتحتية بالإضافة إلى الشهداء فمازال الشعب الفلسطيني يقدم الدم مقابل الأرض”.

وتابع محمد موسى: “هناك انحياز واضح من المجتمع الدولي للعدوان الإسرائيلي على غزة ، ورغم ذلك فشلوا في ترويض أهالي القدس وأحبطوا مساعيهم الرامية إلى اعتبار القدس عاصمة  للكيان الإسرائيلي”.

وأضاف موسى، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لقطاع غزة، رسالة للعالم، من أجل المشاركة في إعادة إعمار غزة.

وأردف محمد موسى، أن مصر عبر التاريخ هي الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني وقضيته، والتاريخ يشهد على ذلك، ويأتي ذلك في إطار دور مصر القومي والعروبي ووزنها وثقلها ومكانتها بين الدول على مستوى العالم.   
 


 

محمد موسى عبدالفتاح السيسي إعمار غزة

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