قبل رحيله.. سمير غانم: الموت أكتر حاجة بخاف منها و"مش بحبه".. فيديو

رحل اليوم الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

وقال الفنان الراحل سمير غانم، إن أكثر شيء يخاف منه هو “الموت”، معقبا:" أكتر حاجة بخاف منها ومش بحبه"، جاء ذلك فى حوار تلفزيونى سابق له ببرنامج “الليلة دى” والذى كان يذاع على قناة “سى بى سى”، فى 2015.

ولفت حينها، الفنان سمير غانم، الى أن وفاة الفنان غسان مطر، أكثر وفاة أثرت فيه.



يذكر ان سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة ، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .