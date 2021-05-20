المقاومة الفلسطينية تطلق دفعة صواريخ على أسدود وعسقلان

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الصواريخ من غزة على أسدود وعسقلان، ومستوطنات غلاف غزة.

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، عن إطلاق دوي صافرات الإنذار مجددا في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الخميس، على مواصلة الجهود من أجل وقف التصعيد في قطاع غزة.

وأضافت في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن: "إسرائيل في موقف يسمح لها بتخفيف التصعيد".

وتابعت: " ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونتوقع خفضًا قريبًا للتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ونطالب كل الأطراف بعدم استهداف المدنيين".

وذكرت: "أكدنا موقفنا الداعم لإسرائيل لكن يمكنها الآن بدء خطوات إنهاء الأزمة، ونؤكد التزامنا العمل مع الشركاء لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون أن يعيشوا في سلام وأمان، ويجب استئناف العمل لتحقيق دولتين تعيشان في أمن وسلام".

فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن عزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقدم بمقترح إلى المجلس الوزاري المصغر، لوقف إطلاق النار من جانب واحد.



ووجه وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، الشكر إلى مصر والأردن على جهودهما لـ وقف التصعيد في فلسطين.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ليس خطأ بل عن إصرار وقصد.