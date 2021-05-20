عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تطلق دفعة صواريخ على أسدود وعسقلان

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الصواريخ من غزة على أسدود وعسقلان، ومستوطنات غلاف غزة.

txt

إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

txt

قناة الحدث: صواريخ من غزة وصافرات الإنذار تدوي بالمنطقة

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، عن إطلاق دوي صافرات الإنذار مجددا في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الخميس، على مواصلة الجهود من أجل وقف التصعيد في قطاع غزة.

وأضافت في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن: "إسرائيل في موقف يسمح لها بتخفيف التصعيد".

 

وتابعت: " ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونتوقع خفضًا قريبًا للتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ونطالب كل الأطراف بعدم استهداف المدنيين".

 

وذكرت: "أكدنا موقفنا الداعم لإسرائيل لكن يمكنها الآن بدء خطوات إنهاء الأزمة، ونؤكد التزامنا العمل مع الشركاء لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين".

 

وأشارت إلى أن "الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون أن يعيشوا في سلام وأمان، ويجب استئناف العمل لتحقيق دولتين تعيشان في أمن وسلام".

 

فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن عزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقدم بمقترح إلى المجلس الوزاري المصغر، لوقف إطلاق النار من جانب واحد.


ووجه وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، اليوم الخميس، الشكر إلى مصر والأردن على جهودهما لـ وقف التصعيد في فلسطين.

 

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ليس خطأ بل عن إصرار وقصد.

بنيامين نتنياهو قطاع غزة صافرات الإنذار وقف التصعيد المقاومة الفلسطيني الجمعية العامة للأمم المتحدة

موضوعات متعلقة

إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال بايدن بالرئيس السيسي

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد في فلسطين

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيقترح وقف إطلاق النار من جانب واحد

وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تضطهد شعبا بأكمله

الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان الجنوب بالدخول إلى الملاجئ

واشنطن تفرض عقوبات على قيادين في مليشيا الحوثي

الأردن.. نقابة الأطباء توفد فرق طبية متخصصة إلى قطاع غزة

ترشيحاتنا

عضو خارجية النواب: القضية الفلسطينية ستحل على يد السيسي

اختطاف 5 من طاقمها بينهم روسي.. قراصنة يهاجمون سفينة قبالة سواحل غانا

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

جامعة الدول العربية تعلق على الـ500 مليون دولار لإعمار غزة

من البيت الأبيض.. ماذا دار في الاتصال الأول بين السيسي وبايدن؟

قبل رحيله.. سمير غانم: الموت أكتر حاجة بخاف منها و"مش بحبه".. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

قرار سعودي عاجل بشأن العام الدراسي الجديد

الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع السيسي : نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع مصر لمجابهة التحديات في المنطقة

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

تعرف على وصية سمير غانم بعد وفاته بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ