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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

صدى البلد

حضرات السادة المطبعين مع الكيان الصهيونى لا تنظروا الى مصر أنها هى الدوله التى تمتلك الحل الوحيد لحل القضية الفلسطينية فقد كانت مصر وحيدة فى فترة الحرب والسلام مع الكيان الصهيونى وجميع الدول العربية كانت تقف موقف المتفرج على ما تفعله مصر واليوم يريدوننا أن نحارب من أجل القضية الفلسطينية وهم الذين طبعوا مع الصهاينة بإدعاء أن التطبيع من مصلحة القضية الفلسطينية يقفون منتظرين أن يحارب الجيش المصرى وهم يراقبون الموقف عن بعد .
مصر لها تاريخ فى الحروب مع أعدائها وقادرة على حماية أراضيها بفضل الله، ودعونا من الشعارات الخادعة لأبناء الشعب المصرى والنيل من جيش مصر العظيم والذى عاش طيلة السنوات الماضية مدافعا عن حقوق الدوله الفلسطينية .
21دولة عربية تنتظر أن مصر هى التى ستحارب من اجل نصرة الفلسطينين وهى قادرة ..ولكن الدول أصحاب الأموال واصحاب التطبيع  والجيوش العظمى سرعان ما ترى أنها تدين وتشجب وتستنكر ولا يتعدى دورها ما سبق.
مصر دولة برجالها وشعبها وجيشها ولن تتوانى لحظة واحدة عن خدمة القضية الفلسطينية، ولكن بما لا يضر بأمنها واستقرارها فى ظل ما نراه من تخاذل قادة الدول التى فتحت أبوابها إلى الصهاينة وإلقاء اللوم على مصر وحدها دون بقية الدول العربية ..
ما نراه فى هذه الأيام من انتهاكات واضحه وقتل وتشريد الفلسطينين ودماؤهم التى سالت فى الطرقات والله لسوف يحاسب عليه أصحاب الألسن الخرصاء وما أسكتها الا الجبن والخوف ، ولكن مصر لم ولن تسكت عن   حقوق العرب جميعا  ولكن نواسيهم بالمدد وان قل 
لكم الله ياشعب فلسطين وعليكم لعنة الله يامن تعينون اليهود على إخوانكم المسلمين ..اللهم احفظ مصر ..
على فكرة دى قراءة للمشهد الحالى يعنى مش منقول ..لانى والله بافتخر بأن مصر بلدى لها جيش عظيم ربنا يحفظه 
ودى نظره فى تأنى للأحداث اللى ممكن تجرنا لحرب احنا مانتحملش عواقبها وخسائرها البشرية وكمان المادية ..
 

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