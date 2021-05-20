البورصة تخسر 300 مليون جنيه خلال إسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10731.9 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.33% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 3.11% مغلقا الفترة عند 2029 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.6% مسجلا مستوى 1737 نقطة.

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رأس المال السوقي يخر 300 مليون جنيه

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 300 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 671.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 672.2 مليار جنيه.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.3 %مغلقا عند 13223.4 نقطة.

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 2.7 %مغلقا الفترة عند 3181 نقطة.

17 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 17.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2917 مليون ورقة منفذة على 231 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1041 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

الأسهم تستحوذ على 43% من فيمة التداول

واستحوذت الأسهم على 43.36 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.64 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 77.5%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.1 %و العرب على 7.4 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

270 مليون جنيه مبيعات الأجانب

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 270.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 189.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2 % وسجل العرب 10.5 % وسجل الأجانب صافي بيع نحو 1198 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 888.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.