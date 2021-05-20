جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

على مدار ال 10أيام الماضية شهدت الأراضى الفلسطينية أحداثا دامية تسبب فيها المستوطنون الصهاينة بإيعاذ من حكومتهم الفاشية لتغيير الوضع التاريخى لأبناء حى الشيخ جراح الفلسطينى فى محاولة خبيثة تستهدف إخراجهم من منازلهم التى توارثوها عن أجدادهم منذ 1948 وحتى اليوم .. تلك كانت الشرارة التى فجرت الأوضاع فى القدس المحتلة والضفة ورام الله وغزة وتطورت الأمور الى هذا الحد من القتل والدمار الذى أحدثته الٱلة العسكرية الجهنمية لجيش الاحتلال من خراب و قتل لأهالينا الأبرياء من أطفال ونساء بقطاع غزة بحجة القضاء على قيادات حماس والفصائل المسلحة ..

يقينى أن جيش الاحتلال بما ارتكبه من مجازر بحجة الدفاع عن النفس أو حماية أمن اسرائيل كلام ليس صحيحا لأن حماية أمن إسرائيل يتحقق حينما يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة وتعود إليهم أرضهم ووطنهم المغتصب .. وطالما بقى الاحتلال ستستمر المقاومة ولن ينعم المواطن الاسرائيلى بالأمن والأمان وهذا ليس من بنات أفكارى ولكن ماأقرت به كل المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة ..أتمنى أن إسرائيل تستفيق وتدرك أنها اذا كانت تريد أن تتعايش مع العرب فلابد أن تسارع اليوم وليس غدا بتنفيذ القرارات الدولية بمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وهى بذلك لن تمن عليهم .. وإلا ستواجه المزيد من العنف سواء بالصواريخ أو بالطوب والحجارة وفرض العزلة وعدم الأمان ولعل فى انطلاق صواريخ المقاومة التى طالت كل مكان فى اسرائيل بما فيها تل أبيب الدرس والعبرة أن القادم أسوأ بالنسبة لها لأنها لم تتعود على مثل هذه الحروب التى تحاصرها من داخل غرفة نومها لقد كانت فى السابق تقاتل على أرض واسعة كما حدث مع مصر فى سيناء وساعتها أيضا تلقت ضربات موجعة ولم تفلح وتحطمت نظرية جيشها الذى كان يتباهى بأنه الجيش الذى لايقهر واليوم الدائرة تضيق عليها ولاتدرى من أين تأتى صواريخ المقاومة وفى أى مكان سوف تنفجر ..

بقيت كلمة أقولها لقادة حماس الذين يجاهدون من الدوحة .. لاتلعبوا بالنار وتحاربوا اسرائيل بالوكالة عن ايران او تركيا ولكن قاتلوا عدوكم بدافع وطنى بحت ولاتكونوا أداة لغيركم لأنكم الان فى موضع الاتهام وأنكم أنتم من تسببتم فى حجم هذا الدمار الهائل الذى لحق بأهالينا الأبرياء من أطفال ونساء فى قطاع غزة ..

ليس معنى ذلك أننى أبرر مافعلته اسرائيل الدولة الفاشية و النازية فى غزة او الاقصى والقدس .. من المؤكد أن هذا الكيان الصهيونى البغيض سيبقى بالنسبة لى ولجيلى العدو رقم 1للأمة العربية لكن فى المقابل على حماس أن تغير من نهجها ولاتحلق خارج محيطها العربى ودا لصالح القضية الفلسطينية التى دفع فيها العرب خاصة مصر أكثر من 100ألف شهيد ..

مطلوب اذن عودة اللحمة الفلسطينية وكفاكم اختلافا وهذه فرصة تاريخية لوحدة حماس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية تحت مظلة واحدة وعدم العودة مجددا للفرقة التى أعطت الفرصة لدولة الاحتلال أن تفعل مافعلته سواء فى القدس أو غزة ..

وأختتم مقالى بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ ولعل الجهود الكبيرة التى تبذلها القاهرة لوقف العدوان الغاشم على غزة يؤكد هذا المعنى ..

أيضا المساهمة فى إعمار غزة من خلال المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ورصد مبلغ 500مليون دولار لعملية الاعمار شريطة أن تتم بأيدى وسواعد مصرية وهذا له معنى كبير أتمنى أن يفهمه الجميع بما فيهم اسرائيل وفتح معبر رفح 24ساعة يوميا لادخال المساعدات الطبية والغذائية ونقل الجرحى للمستشفيات المصرية وهذا يؤكد عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين .. ومهما ارتكبت إسرائيل من جرائم إنسانية ستظل فلسطين باقية .