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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعملوا دايت .. عروس تحدد أوزانا معينة لحضور حفل زفافها

صدى البلد

كتبت شابة رسالة لصديقاتها قبل حفل زفافها بحوالي شهرين، و قالت أنها اختارت الملابس التي ترغب أن يحضروا بها حفل زفافها، و انها اختارات مقاسات معينة و أرسلت الاقمشة لصنع الفساتين بشكل معين. 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن الشابة أرسلت لصديقاتها تخبرهن أنها قامت بتصميم الفساتين بمقاسات صغيرة لهن ليكن وصيفات الشرف لها و من ترغب في إرتداء تلك الفساتين إذا كان وزنها زائد يجب عليه القيام بحمية لخسارة الوزن. 

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حتى لا تخطف منها الأنظار .. عروس تطلب من صديقتها طلبا غير لائق

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عروس تطرد صديقتها من حفل زفافها بعد هذا الطلب .. شاهد

 

صدمت صديقاتها من الكلمات التي كتبتها في الرسالة، حيث أن الامر لم يتوقف عند حد الحمية و خسارة الوزن، بل طالبتهم بتركيب شعر لأنها لا ترغب أن ترى شعرا قصيرا في حفل زواجها. 

شعرت صديقات العروس بنوع من أنواع الحرج، خحاصة أنها كتبت في نهاية الرسالة، انها ستساعدهم على خسارة ووزنهم عن طريق الإشتراك في أحد النوادي الصحية لمساعدتهم في خسارة وزنهن. 

جدير بالذكر أن معظم صديقات العروس رفضوا حضور حفل الزفاف بسبب الطريقة القاسية التي تعاملت بها معهن، و الشروط الغير لائقة التي كتبتها.

 

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