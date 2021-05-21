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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

توفى الفنان القدير سمير غانم عن ناهز 84 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها إلي المستشفى، ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا.

وسادت حالة من الحزن الشديد داخل الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاته، وطالب العديد من الفنانين من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء والصبر.

و كان الفنان سمير غانم عاني منذ فترة كبيرة بمشاكل في الكلي وزيادة نسبة الكرتيتين في الدم مما تسبب في أزمة كلوية حادة تسببت في غسيل كلوي إضافة إلى اصابته بفيروس كورونا.

وحاول الأطباء في اللحظات الأخيرة معالجة الفنان سمير غانم إلا أنه رحل إلي مثواه الأخير .

ولمزيد من التفاصيل عن حياة الراحل سمير غانم شاهد الفيديو جراف التالي.

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