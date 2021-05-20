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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مصمم أزياء للمشاهير يحكي أسرارا عن علاقته بـ سمير غانم

أشرف فجلة
أشرف فجلة

غاب عن عالمنا أحد أبرز مشاهير الكوميديا في مصر و الوطن العربي، فقد توفي منذ ساعات الفنان سمير غانم و تحولت وسائل التواصل الإجتماعي إلى دفتر عزاء كبير كتب خلاله محبي الفنان أجمل و ابرز المواقف والأعمال القريبة من قلوبهم . 

بكلمات من الحزن والأسى اتشحت صفحات التواصل الإجتماعي بالسواد عقب إعلان وفاة الكوميديان العبقري سمير غانم الذي ترك بصمة عظيمة و كبيرة في السينما و التلفزيون و المسرح المصري. 

 

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بصورة تجمعهما.. صوفينار تنعى سمير غانم

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كلمات مؤثرة من سمير غانم قبل الوفاة.. فيديو

شهد الجميع في الوسط الفني و خارجه على حسن خلق الراحل سمير غانم، فقد كان يتمتع بروح طيبة تركت أثرا عظيما في نفوزس جمهوره و العاملون خلف الكواليس و تحدث أحد هؤلاء العاملون و هو “ اشرف فجلة” و الذي يعمل مصمم أزياء في المسرح عن مواقف سمير غانم معه. 

نعى “ أشرف فجلة" مصمم الأزياء الفنان القدير سمير غانم، و ذلك عقب إعلان خبر وفاته مساء اليوم، و ذكر أنه من اطيب الشخصيات الذي تعامل معها  و أحسنها خلقا على مدار عمله كمصمم أزياء . 

أوضح" أشرف" أن أول احتكاك بينه و بين الفنان سمير غانم كان في مسرحية تجمعه بالفنان الشعبي “ شعبان عبد الرحيم”، و طلب الفنان سمير غانم أن يقوم “ أشرف ” بتفصيل ملابس له بعد إعجابه بالمنتج الذي يقدمه . 

أشار أشرف إلى أنه قام بتفصيل بعض الملابس للفنان سمير غانم، و حينما حان وقت الحساب، قال أشرف “ الحساب ستة و نص يا أستاذ سمير” ، و فوجئ أن سمير غانم أعطاه 6500 جنيه . 

غادر "أشرف " غرفة الفنان متجها إلى غرفة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، و حكى له الموقف موضحا أنه يقصد أن الحساب ستمائة و خمسين جنيها، و لا يعرف كيفية التصرف في هذه الحالة . 

أوضح  فيما بعد وجهة نظره للفنان و قال للفنان أنه سيأخذ ثمن القماس و هو “ 650 جنيها"، و اعاد باقي المبلغ للفنان سمير غانم، فقاك الفنان بإعطائه 1000 جنيه مكافأة. 

و تابع أشرف حديثه عن الفنان سمير غانم “ قائلا:من أجمل المكالمات اللي عمري ما هنساها لما الفنان سمير غانم كلمني و قاللي أنا قولت في حقك كلمتين حلوين في برنامج هيتعرض قريب ” . 

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