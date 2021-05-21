اليوم قطع الكهرباء عن مدينة قليوب 3 ساعات ونصف لأعمال الصيانة

أعلنت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة القليوبية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة قليوب، اليوم الجمعة.

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وقالت وكيل وزارة الكهرباء ان انقطاع التيار سوف يكون من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وذلك لأعمال الصيانة بمحطة المحولات الرئيسية.

وأوضحت وكيل وزارة الكهرباء فى بيان لها أنه من أهم المناطق المتأثرة بالفصل "منطقة بحري السكة الحديد، وأرض الجهيني، وأرض الجمعية".

من ناحية اخري عقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إجتماعاً مع قطاعات المشروعات والصيانة والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، على صعيد المشروعات التى تنفذها شركة مياه القليوبية.

وكلف رئيس مياه القليوبية، فريق عمل يضم ٤٠ مهندساً على مستوى الشركة للإشراف ومتابعة تنفيذ الاعمال ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروعات المبادرة وتعاون جميع الإدارات المختصة لتعزيز آليات التنسيق مع الجهات المعنيه فيما يتعلق بجهود الشركة بشكل دائم.

وأكد علي تزويد جميع العاملين بمهمات الوقاية الشخصية للسلامة والصح المهنية حرصاً على سلامة العاملين والالتزام بالإجراءات الإحترازيه بجميع مواقع العمل لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وصرح مجاهد، أن شركة مياه القليوبية تعمل فى مبادرة حياه كريمة عبر عدة محاور منها تنفيذ أعمال المد والتدعيم وإنشاء محطات مياه الشرب ووحدات معالجة الحديد والمنجنيز بالمحطات الارتوازى، فضلاً عن مد المحطات بالمعدات الثقيلة ومولدات الديزل والمحولات الكهربائية والطلمبات الغاطسة بمشتملاتها.

كما تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جهود لجان المرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام المحلات والمقاهي والكافتيريات، وذلك حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وقال المحافظ، إن تقارير المرور بنطاق عدد من الوحدات المحلية بالمحافظة قد كشف عن تحرير 78 محضر ارتداء كمامة وضبط 105 شيشة وتم غلق 11 مقهى وتحرير 2 محضر مخالفة لمواعيد الغلق وبذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار الأسبوعين الماضيين ضبط 1636 شيشة و تحرير 2838 محضر عدم ارتداء كمامة و265 غلق مقهى و 370 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.