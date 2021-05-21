الشعب الجمهوري يشارك في أكبر قافلة طبية وغذائية متجهة إلى غزه تنظمها 4 كيانات سياسية مصرية

يشارك اليوم الجمعة حزب الشعب الجمهوري في قافلة طبية وغذائية كبرى تتوجه إلى معبر رفح الجمعة، بالتنسيق مع كل من «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين.



وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، وتعبر عن الموقف الشعبي المصري الثابت تجاه القضية، وتدعم قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.