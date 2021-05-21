خطوة بخطوة.. قدم لـ ابنك في فصول رياض الاطفال بـ المدارس الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لـ اولياء الامور التقديم لأبناءهم في فصول رياض الاطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات من خلال منصة إلكترونية لتسجيل طلبات التقدم لـ رياض الاطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات ، وذلك على بوابة معلومات وزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg/ في الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2021 .

التقديم بـ رياض الاطفال في المدارس الرسمية لغات

يمكن لاولياء الامور تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم وتحديد المحافظة كما يمكن لولي الامر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط

يتاح لولي الامر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة فقط حيث أنه لن يتمكن من اجراء اي تعديلات بعد ذلك.

يجب على ولي الامر مقدم الطلب الالكتروني تسجيل بياناته بدقة وكذلك عنوان السكن

يجب تحديد محافظة الراغب في تقديم طلب التقدم بها بدقة فلا يوجد امكانية لتعديلها بعد الحفظ

تتم مرحلة القبول وفحص الملفات للمتقدمين للمدارس الرسمية لغات خلال الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 يوليو 2021، وعقب الانتهاء يتم تسليم نتيجة القبول وارسالها لقاعدة البيانات المركزية بالوزارة

ويتم اعلان نتيجة القبول لأولياء الامور من خلال نفس الموقع الالكتروني الذي تم تقديم الطلب الالكتروني من خلاله.

التقديم بـ رياض الاطفال في المدارس الرسمية

يمكن التسجيل الالكتروني لرغبات التقدم لأكثر من مدرسة خلال الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2021 ، ويمكن للمدارس مساعدة ولي الامر في حالة التعسر في التسجيل الالكتروني لتتم المساعدة في :

تسجيل طلب التقدم ومعه صورة شهاد الميلاد المميكنة للطفل المتقدم ، والشهادة الاصلية للاطلاع عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الامر وصورة منها ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة بالالتحاق إلكترونيا بالمدرسة.

ويتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

تتم عملية القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021

يتم اعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الالكتروني وعقب الاعلان يمكن لولي الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطلب

يتم اعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه

يتاح لـ اللجنة المختصة في المدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا وعلى مسئول المعلومات بالمدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئي من خلال التطبيق الالكتروني المعد للمدارس وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة

يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين المقبولين إلكترونيا بالمدارس

عقب استلام الملفات يجب التسجيل الالكتروني للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم