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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"تنمية الثروة الحيوانية": أجرينا حوارا مع مربيّ النحل عن تنظيم ترخيص المناحل

دكتور هاني كمال
دكتور هاني كمال قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة

قال الدكتور هاني كمال، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة إن الوزارة قامت بعمل حوار مجتمعي مع مربيّ النحل.

 

وأكد، لقد قمنا بعمل مؤتمرات بمحافظات وجمعنا كبار المربين مع صغار المربين وسمعنا مطالبهم بتنظيم ترخيص القيام بالمناحل.

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وأضاف كمال خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد  أن أهم العقبات التي كشفها المربون أنهم لا يستطعيون القيام بسند ملكية ولا يوجد مكان محدد للقيام بالمناحل.

 

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة قمنا بعمل تيسيرات بأن يقوم المربي بإفادة من الجمعية الزراعية بأن هناك مكانا محددا وبه عدد من خلايا النحل ويتم تقديمها من مديرية الزراعة وتتعامل اللجنة بعد ذلك وتنزل على أرض الواقع لرؤية المكان.

 

وأشار كمال إلى أنه لدينا اكتفاء ذاتيا من العسل ونصدر إلى الدول العربية وأوروبا.  

 


 

مديرية الزراعة الثروة الحيوانية وزارة الزراعة هاني كمال الجمعية الزراعية

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