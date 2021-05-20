إصابة ربة منزل بطلق ناري من مجهول في قنا

أصيبت ربة منزل، مساء اليوم الخميس، بطلق ناري بالرقبة، من قبل مجهول حتى الآن بمركز نقادة جنوب قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نقاده، يفيد وصول حسانية عطا الله ٣٥ عاما، إلى مستشفى نقادة بحالة خطرة، جراء إصابتها بطلق ناري في الرقبة من مجهول.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل وتحويل المجنى عليها إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف أجهزة الأمن بمركز نقاده، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.