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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش الإدارة الفيدرالية الأمريكية FAA

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA تفتيشاً افتراضياً على منشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عبر تطبيق ZOOM للتواصل من خلال شبكة الإنترنت، وإجتازت الشركة التفتيش بنجاح وتم تجديد الاعتماد الممنوح من FAA. 

وبهذه المناسبة هنأ الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على إجتياز التفتيش بنجاح وتجديد إعتماد FAA.

وأعرب أبو العينين عن ثقته الدائمة في قدرات أبناء مصر للطيران على تحدي مختلف الظروف الصعبة وتقديم أفضل مستوى فني مشرف يستحق التقدير والثناء، متمنياً المزيد من التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب، وأضاف أن هذة الشهادات تعمل على إجتذاب عملاء جدد لتوسيع نطاق تقديم الخدمة الفنية التي تقدمها شركة الصيانة والأعمال الفنية.

وقال المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن النجاح في إجتياز التفتيش يرجع إلى الجهود الكبيرة والمستمرة للعاملين بمختلف المواقع التي أثمرت عن الظهور بالمظهر اللائق خلال التفتيش، مؤكدا قدرة الشركة على إجتياز أي تفتيش على مدار العام لما يتمتع به العنصر البشري من عناصر الكفاءة والدقة والالتزام والحرص على تقديم أفضل خدمة فنية بأعلى كفاءة في كافة الأوقات.

وأضاف صلاح الدين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التفتيش إفتراضياً عبر شبكة الإنترنت نظراً للظروف الحالية التي سبّبها انتشار فيروس كورونا المستجد وهذا يعكس مدى كفاءة الأفراد والقدرات التي تتمتع بها الشركة وعدم تأثر المستوى الفني بالظروف التي يمر بها قطاع الطيران المدني العالمي.

وشمل التفتيش الإدارة العامة لتوكيد الجودة والسلامة وهناجر الشركة والمخازن الفنية والأختبارات اللا إتلافية بصيانة الوحدات وورش وحدات الفرامل وورشة البطاريات ومخزن الكيماويات ومخزن وحدات عجل الطائرات ومخزن العدد والمعايرة ومعدات الدعم وبرامج التدريب.

من ناحية أخرى، أثنى المفتشون من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية علي جودة الأداء والتزام الأطقم الفنية بالتعليمات والتشريعات المنظمة لصيانة وعمرة الطائرات واستمرار تقديم مستوى فني متميز تحت مختلف الظروف.

 

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