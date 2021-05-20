الكويت تسجل 1168 إصابة جديدة بكورونا و 8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 295861.

وبحسب بيان وزارة الصحة الكويتية والذي نقلته صحيفة الراي الكويتية فقد سجلت الوزارة 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1711.

ورصدت الوزارة الكويتية تعافي 980 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 281920 حالة، مبينة أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 29ر95 في المئة.

وذكرت الوزارة ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 183 المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12230.

وأفادت الوزارة أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 10660 ليصبح مجموع الفحوصات 2497684، مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 96ر10 في المئة.

وجددت الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.