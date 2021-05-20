إسرائيل تمارس العنف غير المبرر والتطهير العرقي.. كلمة السفير حسام زكي أمام الأمم المتحدة بشأن فلسطين

ألقى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 75 لمناقشة الوضع في فلسطين المحتلة.



وقال “ زكي” في كلمته إنه خلال السنوات الأخيرة تمكن الطرف الإسرائيلي من سدّ كل منافذِ الحل السياسي للقضية الفلسطينية وقام بعملية ممنهجة لغسل الأدمغة حوَّل خلالها الضحية إلى معتدٍ، والشعب الواقع تحت الاحتلال الممارس للعنف غير المبرر.



وأضاف: غير أن اللحظة الحالية كاشفة وتجعل العالم يرى الوضع في صورته الحقيقية، قضية عادلة لشعبِ واقع تحت احتلال عسكري ذميم منذ عقود ونظام للفصل العنصري يُمارس صورة محدثة من صور التطهير العرقي تلك هي حقيقة الوضع التي رآها الجميع في أحياء القدس الشرقية، وغيرها من المناطق الفلسطينية المحتلة عبر أحداث الأسابيع الماضية.



ولفت السفير حسام زكي، إلى أنه وسط طوفان الهجمات الإسرائيلية الغاشمة في غزة ومئات الضحايا الأبرياء الذين سقطوا لا يجب أن ننسى أن تلك الحلقة الدامية من تاريخ النزاع قد بدأت في القدس الشرقية المحتلة وأن الشرارة التي فجرت الموقف لم تكن سوى سلسلة من الإجراءات العنصرية الاستفزازية والمتعمدة التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي يتصرف حقيقةً كأي احتلال آخر عرفه التاريخ يسعى لنزع ملكية السكان الأصليين وطردِهم من بيوتهم وإحلال مستوطنين محلهم بالمخالفة الصريحة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.